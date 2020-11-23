Зірка з'явилася на публіці у костюмі з нової колекції французького Будинку моди Balmain.

Популярна актриса і співачка Дженніфер Лопес з'явилася на церемонії вручення American Music Awards в наряді за десятки тисяч доларів.

Читайте такожКайлі Дженнер, Ріанна та Мадонна: Forbes назвав найбагатших жінок СШАСерію фото вона опублікувала у своєму Instagram.

На знімках зірка позує в топі з глибоким декольте і спідниці довжини максі з високим розрізом з нової колекції французького Будинку моди Balmain. Костюм повністю оброблений кристалами Swarovski.

Образ співачки доповнили діамантові сережки і кільце марки Luminous Diamonds за 45 тисяч доларів.

Підписники співачки в коментарях захопилися її образом: "Просто чудова!", "Ікона! Я закоханий!", "Виглядаєш карколомно!", "Я хочу виглядати так само", "Ідеальна!".

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Автор: УНІАН