Популярна актриса і співачка Дженніфер Лопес з'явилася на церемонії вручення American Music Awards в наряді за десятки тисяч доларів.
Читайте такожКайлі Дженнер, Ріанна та Мадонна: Forbes назвав найбагатших жінок СШАСерію фото вона опублікувала у своєму Instagram.
На знімках зірка позує в топі з глибоким декольте і спідниці довжини максі з високим розрізом з нової колекції французького Будинку моди Balmain. Костюм повністю оброблений кристалами Swarovski.
Образ співачки доповнили діамантові сережки і кільце марки Luminous Diamonds за 45 тисяч доларів.
Підписники співачки в коментарях захопилися її образом: "Просто чудова!", "Ікона! Я закоханий!", "Виглядаєш карколомно!", "Я хочу виглядати так само", "Ідеальна!".
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