Стала відома дата, коли пара розірвала стосунки.

Знаменита американська співачка Дженніфер Лопес, яка переживала кризу у шлюбі з актором Беном Аффлеком, тепер офіційно подала на розлучення. Стало відомо, скільки часу пара вже не перебуває у стосунках.

Як пише видання Variety, артистка подала документи на розлучення у вівторок, 20 серпня, до Вищого суду округу Лос-Анджелес. Ба більше, заяву на розірвання шлюбу 55-річна Лопес віднесла до суду сама, а не її адвокати.

Стало відомо, що пара розійшлася ще 26 квітня 2024 року, але вони весь цей час намагалися приховати це. Варто вказати, що саме в цей день іноземні ЗМІ вперше написали про проблеми у шлюбі актора та співачка.

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У документах про розлучення зазначається, що Джей Ло не намагатиметься налагодити стосунки з 52-річним Аффлеком і просить чоловіка також цього не робити.

На додаток, джерела повідомили виданню TMZ, що в подружжя не було шлюбного договору. Відтак, усе їхнє майно, нажите за 2 роки шлюбу, вважається спільним.

Наразі невідомо, як саме зірки будуть розподілятимуть майно. Проте раніше таблоїди писали, що Дженніфер хоче відсудити в Аффлека половину статків.

До слова, Бен та Джей закрутили роман у 2001 році. Чоловік освідчився коханій і вони планували весілля на 2003 рік, але через непорозуміння скасували його.

Після 20-річної паузи у стосунках вони таємно одружилися в липні 2022 року. Від березня 2024 року пара не з'являлася на публіці разом. Про кризу у шлюбі знаменитостей чутки поширилися у квітні, а тепер відомо, що пара "Бенніфер" таки розпалась.

Нагадаємо, раніше інсайдери розповіли що зруйнувало шлюб Дженніфер Лопес та Бена Аффлека.

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