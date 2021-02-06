Американська акторка та зірка фільму «Голодні ігри» Дженніфер Лоуренс отримала травму на зйомках комедії «Не дивись вгору» Адама Маккея.
Читайте такожУ Мериліна Менсона є "кімната для зґвалтувань"Про це повідомляє TMZ з посиланням на джерела, пов'язані з виробництвом картини.
За даними видання, інцидент стався на майданчику в Бостоні 5 лютого. Лоуренс знімалася в сцені з актором Тімоті Шаламе. Актриса перебувала всередині ресторану, коли повинен був відбутися контрольований вибух вікна. Вибух пройшов не так, як планувалося. В результаті в око Лоуренс прилетів осколок скла та розрізав їй повіку, через що у неї виникла кровотеча.
Через подію виробництво кінострічки довелося призупинити.
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