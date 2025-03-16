В акторки народилася друга дитина від її обранця – директора художньої галереї.

У родині відомої американської акторки Дженніфер Лоуренс сталося поповнення. Зірка фільмів "Голодні ігри" (Катнісс Евердін), "Без образ" (Медді) та "Пробудження" (Аврора Лейн) вдруге стала мамою.

Як відомо, про вагітність оскароносної артистки вперше заговорили у жовтні минулого року. Тоді сама голлівудська знаменитість не підтверджувала інформацію, але новину поширив її представник. Також після цього її помічали на публіці, де вона хизувалася округлим животиком.

Вже сьогодні, 16 березня, на сторінці Film Updates в соцмережі X оголосили, що Лоуренс народила другу дитину. Джерело новини не вказали. Наразі стать та ім'я новонародженого малюка, як і точна дата його появи на світ поки що не розкриваються. Акторка поки що також не підтверджувала поповнення в родині.

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У лютому 2022 року Дженніфер стала мамою вперше. Тоді в неї народився син Саєм. Кінозірка перебуває у шлюбі з Куком Мароні – директором художньої галереї. Вони закрутили роман у 2018 році. Їхнє знайомство відбулося завдяки спільній подрузі пари – акторці Лорі Сімпсон.

У жовтні 2019 року закохані оголосили про заручини та одружилися. Весілля пройшло у маєтку в Ньюпорті, США. На свято були запрошені 150 гостей, серед яких - Адель, Емі Шумер, Кріс Дженнер і Емма Стоун. Наразі родина мешкає у Беверлі-Гіллз.

Лоуренс здобула чимало міжнародних кінопремій, зокрема, "Оскар" (2013) за фільм "Збірка промінців надії", три "Золотих глобуса" (2013, 2014, 2016), BAFTA (2014), дві "Премії Гільдії кіноакторів США" (2013, 2014). У 2015 році вона стала найбільш високооплачуваною актрисою у світі за версією журналу Forbes.

Нагадаємо, раніше блогерка Таня Пренткович, яка під час війни виїхала за кордон, втретє стала мамою. У жінки народилася дівчинка в Португалії. Зірка мережі вже також розсекретила ім'я новонародженої.

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