Жінка поділилася кадрами, на яких показала новонароджену дитину.

Скандальна українська блогерка Таня Пренткович, яка разом з бойфрендом під час війни виїхала за кордон, втретє стала мамою. Зірка мережі поділилася першими враженнями від пологів та показала новонародженого малюка.

Як відомо, вперше про свою третю вагітність Пренткович повідомила, перебуваючи вже за кордоном. Подружжя виїхало з країни у 2024-му разом з двома дітьми. Зараз на своїй сторінці в Instagram інфлюенсерка вийшла на зв'язок та оголосила, що в їхній родині відбулося поповнення. Жінка народила доньку в Португалії, де мешкає з родиною вже понад рік.

Вона опублікувала кадри з крихіткою, на яких не стала приховувати її обличчя. Помітно, що фото були зроблені у пологовому будинку. Також на деяких знімках з нею на камеру позував її обранець – блогер Андрій Гонковський.

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Багато подробиць про пологи та дівчинку Тетяна розкривати не стала, зокрема, ім'я новонародженої дівчинки. Вона лише вказала, що малеча з'явилася на світ у середу, 12 березня. А у своїх "сторіз" поділилася, що пологи були легкими та пообіцяли розповісти більше деталей згодом.

"Це були фантастичні легкі пологи! Зберусь із думками і все розповім, а поки насолоджуємося цією дівчинкою", – лаконічно написала Пренткович.

Виїзд Пренткович та Гонковського за кордон – що відомо

На початку 2024 року блогерка з дітьми та подругою поїхала на відпочинок на Мальдіви. Водночас Гонковський виїхав до Польщі як волонтер нібито для робочої поїздки. Він повинен був провести за кордоном благодійний захід, але опинився на Мальдівах. Спільні кадри пари "злили" у мережу і на них посипався шалений хейт.

Після тривалого мовчання вони вийшли на зв'язок та не соромлячись демонструють своє закордонне життя в мережі. Вони прокоментували свій виїзд та назвали причиною еміграції погрози і залякування, які нібито отримували в Україні. Блогери вказували, що повернуться на батьківщину, коли там буде безпечно. Пара досі не одружена. Вони виховують спільного сина Адама та сина від першого шлюбу Пренткович – Івана.

Нагадаємо, раніше Пренткович висловилася про шоу "Холостяк-13" та дітей з інвалідністю. Блогерка відкрито зізналася, що не хотіла б стосунків із людиною з інвалідністю.

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