Евеліна Бльоданс підтримує пропагандистські наративи.

Російська телеведуча Евеліна Бльоданс піддалася пропаганді країни-агресора і в коментарі "АіФ" видала маячню щодо позиції Софії Ротару щодо війни в Україні.

За її словами, є кілька причин, чому Ротару не підтримує агресію РФ. По-перше, як вважає Бльоданс, вона занадто довірлива і робить так, як їй говорять близькі люди.

"Мені здається, що їй сказали: краще так говорити, тому що живеш в Україні. У Криму, окей, нерухомість, але і в Києві квартири, будинки, ще десь", - видала Евеліна.

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Також вона припустила, що в Україні Ротару могли просто залякати. Нібито з цієї причини вона і не їздить в незаконно анексований Крим.

"Зрозумійте: ну, як вона поїде в Крим, як до неї будуть ставитися після цього в Києві? Адже вона українська співачка. Хтозна, що їй там сказали, може, залякали: "Та що ти поїдеш в цю Росію? Але тебе там зітруть". І вона злякалася і вирішила прийняти таку позицію. Я припускаю саме це", - додала Бльоданс.

Варто відзначити, що Евеліна Бльоданс народилася в Криму. Однак будувати кар'єру вона вирішила в РФ. З 2014 року вона є прихильницею злочинного режиму Кремля.

А ось Софія Ротару, хоч вона публічно не засудила повномасштабне вторгнення, продовжує жити в Україні. Вона реагує на масовані ракетні атаки і закликає пам'ятати всіх загиблих героїв.

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