Обраницею Олександра Кривошапка стала косметолог Марія.

Український співак Олександр Кривошапко одружився зі своєю коханою Марією. При цьому весілля закохані не влаштовували. Гуляти вони будуть після перемоги України у війні.

"Кожен раз, коли я засинаю в залі на дивані, він відносить мене в спальню на руках, дбайливо і ніжно, боячись розбудити. Я кохана, і це відчуваю кожну мить. Ми пройшли з тобою багато - злети, падіння, розлуки, якщо коротко. Зараз ми розчиняємося в ніжності, в один одному, кайфуємо від кожної секунди разом, і це головне. Кохаю тебе, мій чоловік", - написала Марія в Instagram.

Зворушливий пост вона супроводила фото з РАГСу, на якому вони з Олександром показують свої обручки.

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Також про одруження висловився і сам Олександр. Він написав, що Марія тепер за його спиною.

"Ця історія про подолання! Ми багато пройшли і усвідомили. Разом створювали фонд і далі підемо теж разом. Зараз - не час шумно святкувати. Погуляємо ми на наступний день після нашої перемоги. Тобто, зовсім скоро", - написав артист, який зараз займається волонтерською діяльністю.

Відомо, що цей шлюб для Олександра Кривошапка став третім. У 2011 році він одружився зі суддею шоу "Танцюють всі" Тетяною Денисовою, яка зрадницьки мовчить про війну в Україні. Вона продовжує працювати в Росії.

Після розлучення з Денисовою Олександр знову одружився. У другому шлюбі у нього народилася дочка, якій вже п'ять років.

Нагадаємо, раніше дружина зірки "Кварталу 95" Руслана Ханумака відреагувала на чутки про розлучення.

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