Сьогодні, 2 лютого, Поліна Ололо, яка звинувачувала Сергія Пархоменка (репер Серьога) в ЗМІ протягом багатьох місяців у багатьох правопорушеннях і порушеннях Закону, програла в Апеляційному суді. Конфлікт полягає в тому, з ким будуть проживати діти – з мамою або татом. Суд відмовив Поліні Ололо в тому, щоб діти проживали з нею до винесення рішення по суті спору.
Читайте такожМерилін Менсон відповів на звинувачення в сексуальному насильствіГучні розбирання між репером Серьогою і його екс-дружиною Поліною Ололо щодо місця проживання дітей не вщухають вже більше року.
В ході судового розгляду 21 грудня Сергій Пархоменко назвав всі випади в свою сторону, пов'язані з виконанням його батьківських прав щодо його дітей: необгрунтованими і брехливими.
Своєю чергою, мати двох дітей Серьоги і його екс-дружина в Instagram також прокоментувала засідання суду. За словами жінки, їй відмовили в апеляції, оскільки, за словами Серьоги, вона бачиться з дітьми і постійно підтримує з ними зв'язок по телефону.
"Відмовили мені в апеляції. Я так і думала, що таким чином завершиться сьогодні засідання, але йшла гідно витримати цей удар. Відмовили, бо Сергій стверджує, що я бачуся зі своїми дітьми. Стверджує, що я з ними постійно на зв'язку", - прокоментувала Ололо.
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