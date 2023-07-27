Головний герой шостого сезону українського шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія, який разом зі своєю родиною мешкає у Грузії, висловився про росіян. Він зазначив, що в нього є знайомі з громадянством РФ, проте всі вони за Україну і проти війни.
"Я думаю, що відношення до російської нації докорінно змінилося. Пояснення про те, чому це сталося, не потрібні. У мене є знайомі, нормальні люди, у яких є російський паспорт. Але у спілкуванні вони повністю підтримують Україну, повністю не підтримують те, що робить Путін і вся зграя", - розповів Макацарія в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Однак екс -"холостяк" зауважив, що велика частина росіян, які втекли до Грузії на тлі війни, все одно підтримує путінський режим. Макацарія виступає проти того, щоб ці люди могли будувати бізнес і заробляти за межами РФ.
"Величезна частина населення, яке ми бачимо, це зомбована частина, яка приносить свої аргументи і якось намагається все виправдати. Я все одно негативно ставлюся до того потоку людей, який сюди заходить. І мені б хотілося, щоб це якось або регулювалися, або у них не було можливості в Грузії починати бізнес, займатися комерційною діяльністю", - заявив він.
Хто такий Іраклі Макацарія
Грузинському продюсеру 38 років. Він знімався в українському реаліті "Холостяк". У фіналі Макацарія обрав модель Олену Лесик, але вони швидко розійшлися.
Влітку 2022 року продюсер одружився. Його обраницею стала Ліза Чичуа, яка молодша за нього на 17 років. У липні цього року стало відомо, що Макацарія вперше став батьком.