Він вважає, що багато громадян РФ, які втекли до Грузії, все одно намагаються виправдовувати путінський режим.

Головний герой шостого сезону українського шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія, який разом зі своєю родиною мешкає у Грузії, висловився про росіян. Він зазначив, що в нього є знайомі з громадянством РФ, проте всі вони за Україну і проти війни.

"Я думаю, що відношення до російської нації докорінно змінилося. Пояснення про те, чому це сталося, не потрібні. У мене є знайомі, нормальні люди, у яких є російський паспорт. Але у спілкуванні вони повністю підтримують Україну, повністю не підтримують те, що робить Путін і вся зграя", - розповів Макацарія в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Однак екс -"холостяк" зауважив, що велика частина росіян, які втекли до Грузії на тлі війни, все одно підтримує путінський режим. Макацарія виступає проти того, щоб ці люди могли будувати бізнес і заробляти за межами РФ.

"Величезна частина населення, яке ми бачимо, це зомбована частина, яка приносить свої аргументи і якось намагається все виправдати. Я все одно негативно ставлюся до того потоку людей, який сюди заходить. І мені б хотілося, щоб це якось або регулювалися, або у них не було можливості в Грузії починати бізнес, займатися комерційною діяльністю", - заявив він.

Хто такий Іраклі Макацарія

Грузинському продюсеру 38 років. Він знімався в українському реаліті "Холостяк". У фіналі Макацарія обрав модель Олену Лесик, але вони швидко розійшлися.

Влітку 2022 року продюсер одружився. Його обраницею стала Ліза Чичуа, яка молодша за нього на 17 років. У липні цього року стало відомо, що Макацарія вперше став батьком.

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