Відомий кулінар розчарований поведінкою персоналу.

Ресторатор та ведучий кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про прикрий інцидент. Його з криками вигнали з супермаркету через те, що він прийшов зі своїм маленьким песиком.

Кулінар розповів, що раніше проблем не було. Він часто ходив до магазину з Лупітою (таке прізвисько має його собака). Хіменес-Браво тримав її на руках та купував продукти. Ніхто його не сварив.

Втім, "правила" раптово змінилися. Він пішов до супермаркету, а там на нього почали кричати. За словами Хіменеса-Браво, персонал магазину був дуже агресивним. Ведучий зазначив, що більше не повернеться до цього супермаркету.

Коли Хіменес-Браво вже вийшов з магазину, охоронець продовжував кричати. Він казав, аби кулінар йшов "до своєї кухні".

"Сподіваюсь в близькому майбутньому в нас більше не буде місць, куди не пускатимуть людей з їх тваринами, і де ось так спілкуються з людьми. Я не розумію, як можна собак в жару закривати в машинах або залишати прив’язаними до забору — це члени сім'ї", - зазначив Хіменес-Браво.

У коментарях під відео з моментом скандалу, яке кулінар розмістив в Instagram, з'явилося чимало фанів, що підтримали ведучого. Вони пишуть, що у цій ситуації винен персонал магазину. Також коментатори додали:

"Як би там не було, але охоронець не має права хамити покупцю. Сподіваюся, адміністрація відреагує адекватно"

"Це якийсь жах, почалася якась хвороба…. Бо з тваринкою і не орендуєш житла, скрізь гасла "без тварин", а цінник - космос"

"Ви молодець, що навіть не допускаєте думки залишити свого друга у спеку в машині, або прив‘язаним. То взагалі - треш. Сподіваюся, що найближчим часом відношення до собак в нашій країні зміниться".

У коментарях також з'явилися представники супермаркету. Вони вибачилися за поведінку охоронця та зазначили, що його поведінка була неприпустимою.

Нагадаємо, раніше Хіменес-Браво вперше згадав про важкий діагноз і показав своє тіло.

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