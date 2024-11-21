Співак поділився, як йому вдається з нею впоратися.

Український співак EL Кравчук зізнався, що з дитинства живе з дислексією - нейробіологічним розладом, який впливає на здатність читати та писати.

В інтерв'ю Славі Дьоміну артист розповів, як саме ця особливість проявляється у нього.

"У мене мозок швидше працює, аніж рот. Мозок йде на кілька кроків вперед, а я не встигаю. В дитинстві мені було складно читати, я переставляв букви в словах, втрачав зміст і вигадував свій власний", - розповів співак.

Український співак EL Кравчук зізнався, що з дитинства живе з дислексією - нейробіологічним розладом, який впливає на здатність читати та писати.

Співак зізнався, що іноді це впливало навіть на його розмови з іншими людьми. Проте з часом EL Кравчук навчився справлятися з цими труднощами. Зараз, коли він читає, то спочатку промовляє текст подумки, а потім вголос, щоб не переплутати слова.

EL Кравчук зазначив, що в дорослому віці симптоми дислексії стали менш вираженими.

"Дислексія дала мені можливість, коли я вже став дорослим і гормональні зміни в організмі відбуваються, вони відходять. Тоді я зрозумів, що дуже швидко працює мозок, аніж я можу про це розповідати", - розповів артист.

Як відомо, дислексія не лікується, але люди з цим розладом можуть навчитися ефективно з ним жити та досягати успіхів у різних сферах діяльності.

Нагадаємо, відомий український співак розповів, що його колишню дівчину вбили.

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