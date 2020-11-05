Актриса померла / скріншот YouTube
Відома актриса Ельза Рейвен померла у віці 92 років.
Про це повідомляє Variety.
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Артистка померла 2 листопада. При цьому причина її смерть поки невідома.
Що відомо про Ельзу Рейвен:
- Вона народилася 21 вересня 1929 року в Чарлстоні
- Перша її кіноробота була в "Вбивцях медового місяця»
- Також вона відома за такими фільмами як "Назад в майбутнє" і "Жах Амітівілля»
- Ельза була членом Американської академії кінематографічних мистецтв і наук
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