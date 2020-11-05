Померла зірка фільму "Назад у майбутнє"

Ельза Рейвен померла в понеділок, 2 листопада.

Відома актриса Ельза Рейвен померла у віці 92 років. Про це повідомляє Variety. Читайте такожONUKA розповіла про страшну трагедію, яка сталася у неї в родині Артистка померла 2 листопада. При цьому причина її смерть поки невідома. Що відомо про Ельзу Рейвен: Вона народилася 21 вересня 1929 року в Чарлстоні

Перша її кіноробота була в "Вбивцях медового місяця»

Також вона відома за такими фільмами як "Назад в майбутнє" і "Жах Амітівілля»

Ельза була членом Американської академії кінематографічних мистецтв і наук Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: УНІАН

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