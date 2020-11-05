Актриса померла / скріншот YouTube

Відома актриса Ельза Рейвен померла у віці 92 років.

Про це повідомляє Variety.

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Артистка померла 2 листопада. При цьому причина її смерть поки невідома. 

Що відомо про Ельзу Рейвен:

  • Вона народилася 21 вересня 1929 року в Чарлстоні
  • Перша її кіноробота була в "Вбивцях медового місяця»
  • Також вона відома за такими фільмами як "Назад в майбутнє" і "Жах Амітівілля»
  • Ельза була членом Американської академії кінематографічних мистецтв і наук

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Автор: УНІАН