Модель показала фото / instagram.com/emrata
Відома модель Емілі Ратаковскі опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує зі своєю подружкою.
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На знімку Емілі постала в спортивному костюмі - молочних штанях і світшоті. Доповнила вона образ кросівками від відомого бренду New Balance.
Також на фото Ратаковскі підняла світшот і показала вже кругленький животик. Нагадаємо, модель чекає первістка. Поки стать малюка невідома. За словами моделі, світ дізнається стать тільки тоді, коли дитині виповниться 18 років.
Модель показала фото / instagram.com/emrata
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