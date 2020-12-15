Модель вагітна первістком.

Відома модель Емілі Ратаковскі опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує зі своєю подружкою.

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На знімку Емілі постала в спортивному костюмі - молочних штанях і світшоті. Доповнила вона образ кросівками від відомого бренду New Balance.

Також на фото Ратаковскі підняла світшот і показала вже кругленький животик. Нагадаємо, модель чекає первістка. Поки стать малюка невідома. За словами моделі, світ дізнається стать тільки тоді, коли дитині виповниться 18 років.

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Автор: Діана Могилєвич