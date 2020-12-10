Модель показала вагітний животик.

Відома модель Емілі Ратаковскі опублікувала в Instagram нову фотографію, на якій позує повністю оголеною.

Дівчина приймала душ і вирішила зробити пікантне селфі біля дзеркала. Груди зірка прикрила руками. Також на фото видно вагітний животик Емілі. Цікаво, що вона не називала ще стать своєї дитини. За словами Ратаковскі, громадськість дізнається стать тільки тоді, коли малюкові виповниться 18 років.

Хто така Емілі Ратаковски:

Ратаковскі народилася 7 червня 1991 року в лондонському районі Вестмінстер

У 14 років Емілі підписала контракт з модельним агентством Ford Models

23 лютого 2018 року, після декількох тижнів відносин, Ратаковскі вийшла заміж за актора і продюсера Себастьяна бір-Маккларда. У жовтні 2020 року Ратаковскі оголосила про те, що пара очікує народження первістка

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Автор: Діана Могилєвич