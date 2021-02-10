Модель часто публікує відверті знімки.

Відома модель Емілі Ратаковскі, яка зараз перебуває на восьмому місяці вагітності, опублікувала в Instagram відвертий знімок.

На фото дівчина позує абсолютно голою. Емілі повернулася до фотографа боком, прикривши однією ніжкою зону бікіні. А оголені груди дівчина прикрила рукою. Другу руку вона піднесла до волосся, яке розвіювалося.

Що відомо про Емілі Ратаковскі:

Народилася в 1991 році в Лондоні в американській родині

За даними ЗМІ, при зрості 171 см Емілі важила 51-52 кг, а її параметри до вагітності були - 89-61-87

Ратаковскі відома своїми фото топлес, а також за ролями в серіалі "Антураж", фільмі "128 ударів серця в хвилину", "Зниклої" Фінчера, кліпу Діми Білана "Неподільні"

Емілі вийшла заміж у 2018 році. Її чоловік - продюсер і актор Себастьян бір-МакКлард

26 жовтня 2020 року модель оголосила про вагітність на своїй сторінці в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич