Дівчина народила первістка 8 березня.

Відома американська модель та актриса Емілі Ратаковскі показала кілька знімків, зроблених під час пологів.

Читайте такожСупермодель Емілі Ратаковскі народила сина: перше фото з малюкомКолаж з фото вона опублікувала у своєму Instagram.

«Між переймами та першими моментами зі Слаєм. Життя!» - підписала модель знімки.

На фото Емілі зображена під час переймів, з кисневою маскою на обличчі й з новонародженим сином на грудях.

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Автор: Катерина Шварц