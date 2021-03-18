Емілі Ратаковскі народила сина / фото instagram.com/emrata
Відома американська модель та актриса Емілі Ратаковскі показала кілька знімків, зроблених під час пологів.
Читайте такожСупермодель Емілі Ратаковскі народила сина: перше фото з малюкомКолаж з фото вона опублікувала у своєму Instagram.
«Між переймами та першими моментами зі Слаєм. Життя!» - підписала модель знімки.
На фото Емілі зображена під час переймів, з кисневою маскою на обличчі й з новонародженим сином на грудях.
Емілі Ратаковскі народила сина / фото instagram.com/emrata
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