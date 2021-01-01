Емілі Ратаковскі / фото instagram.com/emrata

Вагітна відома модель Емілі Ратаковскі опублікувала в Instagram нову серію знімків.

"Починаємо 2021 рік", - підписала вона.

Підписники оцінили милі фото моделі: "Я люблю дивитися, як він росте", "Красива мама", "Не можу дочекатися цієї дитини", "Це хлопчик! Щасливого Нового року!".

Емілі Ратаковскі / фото instagram.com/emrata

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Автор: УНІАН