Емілі Ратаковскі / фото instagram.com/emrata

Відома американська модель та акторка Емілі Ратаковскі знялася повністю оголеною на 8 місяці вагітності.

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«Іноді я відчуваю себе Вінні-Пухом у людській подобі, іноді – богинею родючості із соковитою попкою... У будь-якому випадку я знаю, що дуже скоро буду сумувати за цією шишкою та цими ударами», – підписала Ратаковскі знімки.

Вагітна Емілі Ратаковскі / фото instagram.com/emrata

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Автор: УНІАН