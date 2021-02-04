Відома американська модель та акторка Емілі Ратаковскі знялася повністю оголеною на 8 місяці вагітності.

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«Іноді я відчуваю себе Вінні-Пухом у людській подобі, іноді – богинею родючості із соковитою попкою... У будь-якому випадку я знаю, що дуже скоро буду сумувати за цією шишкою та цими ударами», – підписала Ратаковскі знімки.