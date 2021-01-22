Емілі Ратаковскі знялася в спокусливому монокіні на 8 місяці вагітності (фото)

Фанати в захваті від нового "вагітного" знімка моделі.

Відома американська модель й актриса Емілі Ратаковскі позувала на камеру на 8 місяці вагітності. Читайте такожЕмілі Ратаковскі показала кругленький животикЗнімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото вона постала в чорному монокіні з безліччю зав'язок. Доповнила образ Ратаковскі сонцезахисними окулярами й розпущеним волоссям. "Вагітна на борту", - підписала фотографію Емілі. Що відомо про Емілі Ратаковскі Народилася в 1991 році в Лондоні в американській родині.

За даними ЗМІ, при зрості 171 см Емілі важила 51-52 кг, а її параметри до вагітності були - 89-61-87.

Ратаковскы відома своїми фото топлес, а також за ролями в серіалі "Антураж", фільмі "128 ударів серця на хвилину", "Зниклій" Фінчера, кліпом Діми Білана "Неподільні".

Емілі вийшла заміж у 2018 році. Її чоловік — продюсер і актор Себастьян Бір-МакКлард.

26 жовтня 2020 року модель оголосила про вагітність на своїй сторінці в Instagram. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Ольга Робейко

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