Ратаковські чекає на первістка / фото instagram.com/emrata
Відома американська модель й актриса Емілі Ратаковскі позувала на камеру на 8 місяці вагітності.
Читайте такожЕмілі Ратаковскі показала кругленький животикЗнімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото вона постала в чорному монокіні з безліччю зав'язок.
Доповнила образ Ратаковскі сонцезахисними окулярами й розпущеним волоссям.
"Вагітна на борту", - підписала фотографію Емілі.
фото instagram.com/emrata
Що відомо про Емілі Ратаковскі
- Народилася в 1991 році в Лондоні в американській родині.
- За даними ЗМІ, при зрості 171 см Емілі важила 51-52 кг, а її параметри до вагітності були - 89-61-87.
- Ратаковскы відома своїми фото топлес, а також за ролями в серіалі "Антураж", фільмі "128 ударів серця на хвилину", "Зниклій" Фінчера, кліпом Діми Білана "Неподільні".
- Емілі вийшла заміж у 2018 році. Її чоловік — продюсер і актор Себастьян Бір-МакКлард.
- 26 жовтня 2020 року модель оголосила про вагітність на своїй сторінці в Instagram.
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