Карді Бі народила дитину своєму чоловікові, з яким збиралася розлучатися.

Американська реперка Карді Бі вдруге стала мамою. Зірка подарувала ще одну дитину реперу Offset, з яким раніше планувала розлучитися.

6 вересня зірка оприлюднила в Instagram фотографію з пологового будинку, на якій постала з новонародженим сином на руках, а поруч з ліжком стояв сам Offset. Вона повідомила, що малюк народився ще 4 вересня, але його ім'я вона поки не назвала. Шанувальники також помітили, що Карді приїхала в пологовий будинок зі своїм пледом від бренду Louis Vuitton.

Нагадаємо, з 20 вересня 2017 року Карді Бі одружена з репером Offset, з яким вона зустрічалася кілька місяців до їхнього весілля. У подружжя вже двоє дітей - дочка Калче Кіарі Сефас і син, ім'я якого поки невідомо.

4 грудня 2018 року пара оголосила про розставання після чотирнадцяти місяців шлюбу, але помирилася до початку лютого 2019 року. У вересні 2020 року Карді подала на розлучення зі своїм чоловіком, заявивши, що вона "втомилася від суперечок".

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Автор: Діана Могилєвич