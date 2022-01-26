Нещодавно співачка оголосила про перерву у творчій кар'єрі.

Нещодавно українська співачка MARUV заявила, що втомилася від творчої діяльності, тому бере паузу. У зв'язку з цим в мережі з'явилися чутки про вагітність зірки.

Сама співачка поки не коментує чутки про цікаве положення, але ось інсайдер в коментарі виданню Clutch запевнив, що в родині артистки наближається поповнення.

За його словами, MARUV знаходиться на останніх термінах вагітності. При цьому зіркова сім'я поки тримає це в секреті. Крім того, у своїх соціальних мережах співачка періодично публікує фотографії в купальниках. На них кругленький животик не помітний.

Читайте такожРегіну Тодоренко "рознесли" за "целюлітне" фотоЗазначимо, MARUV одружена з Олександром Корсуном, який до того ж є її PR-менеджером.

Нагадаємо, раніше MARUV з обгорілим обличчям без макіяжу показала "екстремальний" відпочинок з чоловіком.

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