Фанати критично відреагували на такий дорогий подарунок дівчинці.

Епатажну американську реперку Карді Бі розкритикували за подарунок трирічній доньці Калче. Виконавиця подарувала дівчинці на день народження дороге діамантове намисто та нарвалася на критику у мережі.

Відео того, як вона вручає доньці подарунок, Карді Бі опублікувала у своєму Instagram.

Дівчинка отримала від мами намисто з діамантів з п'ятьма підвісками у формі Hermès Birkin, логотипу Chanel, Мінні-Маус, серця, обгорнутого рожевим бантом, та букви K.

За оцінками експертів, вартість такого намиста може досягати 150 тисяч доларів.

"Її татусь обійшов мене, але я все одно подарувала їй прекрасний подарунок", - написала Карді.

Читайте такожЕпатажна Карді Бі знялася для чоловічого глянцюФанати критично відреагували на її вибір: "У Калче на шиї вся вартість мого навчання в університеті", "Це мило, але дітям не потрібні такі речі", "Вона так втомилася отримувати сумочки та брязкальця, що просто хоче ляльок, поні-єдинорога й цукерок".

Дочці Карді Бі та Offset Калче 10 липня виповнилося три роки. Для дівчинки влаштували грандіозну вечірку з принцесами, фуршетом, танцями та іншими розвагами.

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Автор: Катерина Шварц