Карді Бі подарувала доньці намисто та викликала шквал критики / фото instagram.com/iamcardib

Епатажну американську реперку Карді Бі розкритикували за подарунок трирічній доньці Калче. Виконавиця подарувала дівчинці на день народження дороге діамантове намисто та нарвалася на критику у мережі.

Відео того, як вона вручає доньці подарунок, Карді Бі опублікувала у своєму Instagram.

Дівчинка отримала від мами намисто з діамантів з п'ятьма підвісками у формі Hermès Birkin, логотипу Chanel, Мінні-Маус, серця, обгорнутого рожевим бантом, та букви K.

За оцінками експертів, вартість такого намиста може досягати 150 тисяч доларів.

"Її татусь обійшов мене, але я все одно подарувала їй прекрасний подарунок", - написала Карді.

Читайте такожЕпатажна Карді Бі знялася для чоловічого глянцюФанати критично відреагували на її вибір: "У Калче на шиї вся вартість мого навчання в університеті", "Це мило, але дітям не потрібні такі речі", "Вона так втомилася отримувати сумочки та брязкальця, що просто хоче ляльок, поні-єдинорога й цукерок".

Дочці Карді Бі та Offset Калче 10 липня виповнилося три роки. Для дівчинки влаштували грандіозну вечірку з принцесами, фуршетом, танцями та іншими розвагами.

День народження доньки Карді Бі / фото instagram.com/iamcardib

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Автор: Катерина Шварц