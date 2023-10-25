Переможець проекту "МастерШеф", ресторатор Євген Клопотенко до останнього тримав інтригу щодо свого весілля зі співачкою Вікторією Родько.
Зараз же він нарешті пояснив, що сталося насправді. За словами Євгена, вони з Вікторією "зіграли весілля" заради збору грошей на автомобілі для медиків інтернаціонального легіону.
"Заради такої справи я готовий до весілля. До того ж коли поруч співає чарівна наречена Вікторія Родько, а містом возить шофер мрії Василь Байдак це не так вже стресово, а дуже приємно", - написав Євген на своїй сторінці в Instagram.
Цікаво, що шанувальники Клопотенка відразу ж запідозрили щось недобре в його "весіллі". Він неодноразово говорив, що поки не готовий до сімейного життя. Тому новина про одруження стала справжнім шоком.
Пізніше з'явилася інформація про те, що Клопотенко і Родько просто зіграли молодят, але кулінарові вдалося викрутитися з цієї ситуації.
Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко зізнався, скільки витрачає на місяць.