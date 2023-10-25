Як виявилося, вони з Родько розіграли людей заради збору грошей.

Переможець проекту "МастерШеф", ресторатор Євген Клопотенко до останнього тримав інтригу щодо свого весілля зі співачкою Вікторією Родько.

Зараз же він нарешті пояснив, що сталося насправді. За словами Євгена, вони з Вікторією "зіграли весілля" заради збору грошей на автомобілі для медиків інтернаціонального легіону.

"Заради такої справи я готовий до весілля. До того ж коли поруч співає чарівна наречена Вікторія Родько, а містом возить шофер мрії Василь Байдак це не так вже стресово, а дуже приємно", - написав Євген на своїй сторінці в Instagram.

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Цікаво, що шанувальники Клопотенка відразу ж запідозрили щось недобре в його "весіллі". Він неодноразово говорив, що поки не готовий до сімейного життя. Тому новина про одруження стала справжнім шоком.

Пізніше з'явилася інформація про те, що Клопотенко і Родько просто зіграли молодят, але кулінарові вдалося викрутитися з цієї ситуації.

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко зізнався, скільки витрачає на місяць.

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