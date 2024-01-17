Чоловік наголошує, що вони можуть знову змінити свою позицію.

Нещодавно лідер гурту ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта розкритикував співачку Світлану Лободу та всіх співаків, які змінили свою позицію щодо російськомовної творчості. Про це він відверто висловився в інтерв'ю YouTube-проекту ТСН.uа "Наодинці".

Музикант наголосив, що час все розставить на свої місця та покаже справжні обличчя публічних людей.

"Якщо ти робиш пісню російською мовою, ти робиш внесок у російську культуру. Якщо зараз, після того, що ми вже всі усвідомили, ти продовжуєш робити внесок у російську культуру, то ти хто? Ти – ворог України! Тут не може бути нюансів", - наголосив Фагот.

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Проте чоловік додав, що нормально ставиться до російськомовних людей, а особливо військових.

"Вони військові. Вони намагаються жертвувати своїм життям заради нашої спільної ідеї. Це просто нонсенс вимагати від них щось. Але, якщо говорити про публічних людей, до співаків, тут вже інший підхід", - сказав співак.

Михайлюта додав, що розуміє зміну позиції, але не сильно вірить у те, що деякі не повернуться до російськомовного контенту.

"Я розумію, що деякі зараз "перевзулися". Це нормально, що люди усвідомлюють, що робили щось там не так. Якщо вони згодом знову почнуть робити російськомовний контент, тоді ми зрозуміємо, що вони тимчасово "перевзулися", і вони ті самі "ждуни", які між крапельками, що називається", - виразив свої побоювання Олег.

Співак зазначає, що зараз кожна творча одиниця, яка створює український контент, на нашому боці, і таких потрібно підтримувати.

Нагадаємо, нещодавно Фагот також розповів про бійку з росіянином Сергієм Звєрєвим. Тоді пропутінська вискочка невтішно висловлювався про його друга та колегу Фоззі.

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