У артиста піднявся тиск.

Українському артисту, лідеру групи ТНМК Олегу Михайлюті стало погано перед виходом на сцену шоу "Танці з зірками".

Ведучий проекту Юрій Горбунов перервав шоу на рекламу, оскільки Фаготу надавали медичну допомогу. Виявляється, у нього піднявся тиск, що і спровокувало такий його стан.

Лікарі настійно рекомендували артисту відмовитися сьогодні від участі в цьому випуску шоу, але він не послухався їх і таки станцював на сцені пасадобль. Попри його жертви, судді були не дуже щедрими на оцінки. Макс Чмерковський, Влад Яма, Катерина Кухар і Санта Дімопулос поставили йому всього 29 балів.

Олег Михайлюта - український музикант і продюсер. Крім музичної діяльності, озвучував Джонні Деппа в українському дубляжі фільмів "Пірати Карибського моря: Скриня мерця" і "Пірати Карибського моря: на краю світу". Займався музичним оформленням легендарного тележурналу "Каламбур". Хобі - подорожі, фотографія, автогонки.

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Автор: Діана Могилєвич