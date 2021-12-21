У цьому татуюванні є одна цікава деталь.

Український телеведучий Дмитро Гордон оприлюднив у своєму інста-блозі фотографію, на якій видно татуювання, набите його шанувальником.

Божевільний фанат Дмитра набив собі зображення його обличчя. Ось тільки є одна цікава деталь - одне око Гордона виглядає нормально, а друге - як у Термінатора.

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"Та це ж Гордонатор", "Б'є - значить любить... по-іншому не скажеш", "Прекрасне тату", "Кіборг помножений на вічність", "Ви людина або Термінатор?", "Жах, чому люди своїм життям не живуть?", "Гордон - "вирви око'"", - розділилися в думках шанувальники.

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон показав, як з дружиною Олесею Бацман і президентом Володимиром Зеленським смажив шашлики.

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