Під час свого концерту артист зробив дивну заяву.

Не секрет, що російський артист-путініст Філіп Кіркоров зараз намагається зробити все, аби про нього не забули шанувальники. Заради цього він не тільки наважується на тотальне "омолодження" своєї творчості, а й лягає під ніж пластичного хірурга, щоб мати стрункий і привабливий вигляд.

Чи не кожен його вихід у світ закінчується бурхливими обговореннями. Наприклад, на одному зі своїх недавніх концертів Філіп заявив, що він тепер - Примадонна.

"Тепер я в цій країні Примадонна", - коротко заявив музикант, натякаючи на те, що Алла Борисівна на батьківщину більше не повернеться.

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Його колишня дружина на подібну спробу зайняти її місце поки що ніяк не реагувала.

Де зараз Кіркоров і чим він займається

Російський артист-путініст після початку повномасштабної війни дав зрозуміти - він підтримує кривавий режим Путіна. Попри те, що багато країн світу ввели проти Кіркоров санкції, він все одно продовжує давати концерти за кордоном, адже в РФ заробіток зірок суттєво знизився за останній рік.

Повідомляється, що зараз Філіп перебуває в Росії і проходить реабілітацію після пластичних операцій. Журналістам він заявив, що у нього нещодавно з'явилася кохана.

Нагадаємо, Кіркоров вперше пояснив, чому син Стоцької так сильно на нього схожий.

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