Вночі окупанти били ракетами по мирних містах, є руйнування та поранені.

У ніч на 15 серпня Росія вкотре влаштувала масований ракетний по Україні. Окупанти били ракетами по Львову, Дніпру, Луцьку, Запоріжжю та інших містах. Українські зірки з болем відреагували на атаку по Україні. Артисти не стримують емоцій. Що вони кажуть про ракетний удар - читайте нижче.

Леся Нікітюк

Відома телеведуча показала, як минула її ніч. Вона та її сестра ховалися у ванній. Дівчинка спала на підлозі, поруч із нею під ковдрою ховався пес Нікітюк.

Блогерка залишила хештег, у якому показала усе, що думає про Росію. Через постійні блокування та видалення "сторіз" блогери мусять вигадувати нові назви для країни-агресорки, якими б можна було виразити усю злість.

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Даша Астаф'єва

Співачка показала, як закінчився учора її вечір. Під час вечері Астаф'єва побачила інформацію про зліт ворожих літаків. Це дуже її розлютило, адже вона розуміла, що росіяни знову готуються бити по Україні ракетами.

Астаф'єва також залишила тег, у якому показала, що думає про Росію. Співачка дуже зла на країну-агресорку, яка постійно атакує мирні міста та вбиває українців. Тому вона спитала, коли ж нарешті "повиздихає" ворог.

Тіна Кароль

Співачка показала "чесне" фото після ночі ракетних атак. Кароль визнала, що такі події сильно виснажують. Тому вона побажала українцям сил.

"Жахлива ніч. Вимотує. Усім сил та міцності", - написала Кароль.

Ектор Хіменес-Браво

Відомий кулінар та телеведучий показав фото з наслідками ударів по Львову. Також він обурився новиною про те, що під час повітряної тривоги людям довелося бігти до укриття, а воно було зачинене. За словами Хіменеса-Браво, у нього просто немає слів, адже нині кожна ніч, ніби фільм жахів.

"Львів, Луцьк, Дніпро, Сміла, Хмельницький, Запоріжжя... Як на другому році війни ми можемо вибивати двері ногами в укриття? Мені здається, сьогодні була одна з найбільших атак на захід (України - УНІАН)... Мої співчуття близьким загиблих", - написав кулінар.

Злата Огнєвіч

Співачка розповіла, що вночі вона прокинулася прямо перед початком повітряної тривоги. За словами Огнєвіч, її організм вчасно відреагував на небезпеку. Зірка підтримала українців та зазначила, що обіймає усіх своїх фанів.

"Новини зранку рвуть на шмаття", - визнала Огнєвіч.

Ракетний удар у ніч на 15 серпня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, окупанти вкотре вдарили по Україні ракетами повітряного та морського базування. По всій території нашої країни було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах пролунали вибухи, працювали Сили ППО.

Росіяни поцілили по Дніпру, Львову, Луцьку та інших містах. Не обійшлося без "прильотів". Нині рятувальники та спеціальні служби усувають наслідки ворожої атаки та допомагають постраждалим.

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