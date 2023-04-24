Іво Бобул заявив, що Олег Псюк нібито страждає від зіркової хвороби, і відмовляється виходити до своїх фанатів після виступів, щоб зробити з ними спільні фото.

Між народним артистом України Іво Бобулом та лідером гурту Kalush Orchestra Олегом Псюком виникла публічна дискусія. Бобул заявив, що молоді музиканти після перемоги на Євробаченні-2022 спіймали зіркову хворобу. Виявляється це в тому, що після сольних виступів вони нібито ігнорують свою публіку і не спілкуються з нею.

"Ведуть вони себе не дуже добре. Люди хочуть з ними фотографуватися, спілкуватися, а вони... Ну не можна так, хлопці! Як народ вас підняв, так він вас і опустить. З народом так не можна", - сказав раніше артист.

Олег Псюк всі звинувачення заперечує. Він каже, що до фанатів їхній колектив виходить навіть після важких концертів, перед якими ті практично не спали.

"Кожен, хто був у нас на концерті, знає, що ми виходимо фотографуватися. Такі правила сольного концерту. Не всі виходять, а ми виходимо. Буває, що ми 2-3 години спимо перед концертом, але виходимо. Це правильно, так працює сольний концерт", - сказав Псюк в інтерв'ю жвл.

Також фронтмен Kalush Orchestra зазначив, що всі його давні друзі можуть підтвердити - світова слава абсолютно не змінила чоловіка.

"Кожна людина, хто знає мене давно, може підтвердити, що зараз я такий же, яким був і до початку існування групи", - резюмував Олег Псюк.

Нагадаємо, Олег Псюк з Kalush Orchestra ніжно привітав свою дівчину з 22-річчям.

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