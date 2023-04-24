Між народним артистом України Іво Бобулом та лідером гурту Kalush Orchestra Олегом Псюком виникла публічна дискусія. Бобул заявив, що молоді музиканти після перемоги на Євробаченні-2022 спіймали зіркову хворобу. Виявляється це в тому, що після сольних виступів вони нібито ігнорують свою публіку і не спілкуються з нею.
"Ведуть вони себе не дуже добре. Люди хочуть з ними фотографуватися, спілкуватися, а вони... Ну не можна так, хлопці! Як народ вас підняв, так він вас і опустить. З народом так не можна", - сказав раніше артист.
Олег Псюк всі звинувачення заперечує. Він каже, що до фанатів їхній колектив виходить навіть після важких концертів, перед якими ті практично не спали.
"Кожен, хто був у нас на концерті, знає, що ми виходимо фотографуватися. Такі правила сольного концерту. Не всі виходять, а ми виходимо. Буває, що ми 2-3 години спимо перед концертом, але виходимо. Це правильно, так працює сольний концерт", - сказав Псюк в інтерв'ю жвл.
Також фронтмен Kalush Orchestra зазначив, що всі його давні друзі можуть підтвердити - світова слава абсолютно не змінила чоловіка.
"Кожна людина, хто знає мене давно, може підтвердити, що зараз я такий же, яким був і до початку існування групи", - резюмував Олег Псюк.
Нагадаємо, Олег Псюк з Kalush Orchestra ніжно привітав свою дівчину з 22-річчям.