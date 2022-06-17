Під час одного зі своїх виступів, російський гуморист посміявся над тим, як лідер країни-агресора себе вихваляє.

Російський гуморист і чоловік співачки Алли Пугачової Максим Галкін під час одного зі своїх концертів висміяв російського диктатора і запропонував увічнити його, встановивши Путіну 300-метровий бронзовий пам'ятник. Уривок промови Максима опублікував Telegram-канал "Быстрый фокус".

"Щоб підводний човен в натуральну величину, на ній батискаф, на батискафі винищувач, на винищувачі Лада Калина, а на Ладі Калині стоїть Путін в кімоно, в хокейному шоломі, в одній руці амфора, в іншій - журавлі. Ззаду у нього трохи нижче спини рукою Шевчука написано "Батьківщина". Все це тримають урядовці, прості селяни, робітники, а над ними золотий напис "нравится, не нравится - терпи меня, красавица", - сказав Максим Галкін зі сцени.

Після його слів зал вибухнув сміхом, глядачі голосно аплодували.

Також пародист згадав і про те, що з російського ринку йдуть західні компанії. Максим підкреслив, що з відходом LEGO зникла остання надія на виготовлення якісних літаків в Росії.

Нагадаємо, в Росії Макаревича і Галкіна звинуватили у спонсоруванні держперевороту в Білорусі.

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