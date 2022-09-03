Гуморист опублікував уривок промови з образами на свою адресу.

Гуморист Максим Галкін, який виїхав з Росії і підтримав Україну, прокоментував цькування на свою адресу з вуст одного з головних путіністів - Віталія Мілонова.

У своїй промові Мілонов сказав: "Це зграя співаючих п*вій. Я не беру до уваги Аллу Борисівну Пугачову, відразу виводжу її за дужки. Алла Борисівна - як велика Крабовидна туманність. На неї не можна ображатися. Це явище, яке є. До речі, Алла Борисівна жодного гидкого слова не говорила".

А ось на адресу Галкіна Мілонов менше стримував себе. Пародиста він назвав "дрібним скунсом в жовтих штанцях".

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"Я думаю, потрібно їй розлучитися вже з Галкіним. Галкін - мерзенний тушкан. Його, звичайно, на поріг в Росію пускати не можна. Пнем його під жовту попу в штанях. Пішов він геть!",- заявив Мілонов.

"Щось придворний кріпацький театр здає позиції. У Мілонова стендап зачотніший, несподівані образи, хоча тему "попи" до кінця не розкрив. Його вабить моя або будь-яка гумова?", - прокоментував чоловік Примадонни. У коментарях користувачі підтримали Максима.

Нагадаємо, Алла Пугачова майстерно обложила ярого путініста.

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