Артистка з'явилася в короткому ролику, знятому заздалегідь в Києві.

У суботу, 13 травня, в Ліверпулі відбувся гранд-фінал Євробачення-2023 від імені України. Перемогу в ньому здобула представниця Швеції Loreen. Попри те, що конкурс закінчився, навколо нього не вщухає скандал з відсутністю співачки Руслани.

Українці обурені тим, що Руслану, яка першою в історії Євробачення виборола перемогу для України, не покликали виступати як запрошеного гостя. Вона з'явилася лише в одному моменті - під час трансляції заздалегідь записаного в Києві ролика.

Реакція соцмереж

"Ганьба організаторам. Найяскравішу переможницю Руслану не включили нормально у виступ на Євробаченні"

"Руслана в ефірі два рази з прапором майнула і все. Сумно"

"Руслані дали всього 10 секунд. Хіба це правильно для співачки такого рівня? Завдяки їй Україна виграла Євробачення майже 20 років тому, а сьогодні її не покликали..."

"Ми всі чекали на Руслану на великій сцені. Дуже шкода, що її не покликали"

"А чому Руслана не виступала? Було безліч учасників з різних країн, а нашої переможниці не було?"

"Якби Руслана представляла нашу країну на Євробаченні в цьому році, ми б точно перемогли"

Сама Руслана коротко прокоментувала дану ситуацію: "Неважливо, на якій ти сцені, головне - це публіка і що тобі є, що сказати".

Відео дня

Нагадаємо, росіяни "накинулися" на Сердючку після виступу на Євробаченні-2023.

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