Барреру не хочуть бачити у фільмі через антисемістські висловлювання.

Мексиканська актриса Мелісса Баррера зіграла в п'ятій і шостій частинах фільму жахів "Крик" і повинна була повернутися в сьомій частині. Однак, кінокомпанія Spyglass Media оголосила про звільнення актриси через її підтримку Палестини.

Так, знаменитість опублікувала скріншот заяви ООН, в якій говорилося, що Ізраїль має намір насильно переселити зі своїх земель близько мільйона палестинців.

Також вона цитувала слова людей, які називали події в Палестині "геноцидом". А ось називати бойовиків ХАМАСу терористами вона не поспішала.

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Остаточну крапку в її зйомках в "Крику" поставило наступне висловлювання:

"Чому людей з коричневою шкірою називають терористами, а уряд білих людей, які діють тими ж методами - ні?"

Відразу ж після таких різких висловлювань Мелісси кінокомпанії зробила заяву:

"Ми не сприймаємо антисемітизм або мову ненависті в будь-якій формі, включаючи помилкові посилання на геноцид, етнічні чистки, спотворення Голокосту або все те, що грубо переходить межу мови ненависті".

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі заступилася за сектор Газу. Вона написала, що сектор Гази багато років був в'язницею під відкритим небом, а зараз він перетворився на місце масового поховання людей.

Батько актриси назвав її "дурепою" за підтримку Палестини. Він не згоден з думкою дочки про те, що Палестина - жертва у війні. За його словами, Ізраїль всього лише захищає свої території.

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