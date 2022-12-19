Петро Чернишов має дуже змучений і розбитий вигляд.

У мережі з'явилися нові фотографії російського фігуриста і чоловіка Анастасії Заворотнюк Петра Чернишова. На знімках знаменитість складно впізнати, оскільки він сильно постарів і заріс. Ймовірно, це безпосередньо пов'язано зі стресами на тлі хвороби його дружини.

"Чоловік Анастасії Заворотнюк вперше за довгий час з'явився на публіці. Зарослий Петро Чернишов має вигляд глибокого старого", - коментують пропагандистські Telegram-канали.

У коментарях з цим активно погоджуються.

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Сам Чернишов став рідше з'являтися на публіці. Стан Анастасії Заворотнюк він ніяк не коментував, хоча преса і шанувальники цікавляться цим при будь-якій можливості.

Подейкують, що зірка "Моєї прекрасної няні" зараз знаходиться в одній з московських клінік. Вона не ходить, весь час знаходиться під крапельницями, позитивної динаміки не спостерігається. У такому стані вона перебуває вже більше трьох років - з тих пір, як їй діагностували гліобластому (пухлина мозку).

Днями старша дочка Анастасії Заворотнюк Анна повідомила, що переїжджає з Баку в Дубай. Модель нещодавно вийшла заміж, про що розповіла у своєму блозі. Як на її заміжжя відреагувала мама - невідомо. Анна Заворотнюк просить не питати у неї нічого про матір.

Нагадаємо, нещодавно в мережі розповіли ,як "Моя прекрасна няня" принижувала Україну.

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