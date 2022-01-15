Сам блогер визнав свою провину, проте на засідання суду не з'явився.

У Львові Галицький райсуд зобов'язав скандального блогера Олександра Заліско, який організував вечірку в День пам'яті жертв голодоморів, сплатити 17 тисяч гривень штрафу за порушення карантину.

Як розповів у коментарі виданню Zaxid.net суддя Олег Юрків, засідання пройшло 13 січня, сам Заліско на ньому не був присутній.

Адвокат блогера сказав, що обвинувачений визнає провину і згоден на мінімальне покарання.

Читайте також"Голодна туса" у Львові: блогер Заліско влаштував істерику через смерть директора Будинку вчених (відео)"За порушення карантину йому призначено покарання у розмірі 17 тис. грн штрафу", — підтвердив суддя.

"Голодна туса" у Львові: що відомо

У День пам'яті жертв голодоморів 27 листопада 2021 року українські блогери влаштували вечірку в Будинку вчених у Львові на честь дня народження Instagram-блогера з Чернівців Олександра Заліско.

Ведучим вечірки був Володимир Остапчук.

Вечірка і жарт ведучого, який підписав одну з фотографій "Блогерська голодна туса", викликали обурення в соцмережах. Пізніше Остапчук вибачився і сказав, що поважає День пам'яті жертв голодоморів. Заліско також вибачився перед людьми, яких образило проведення вечірки в цей день.

Після скандалу великі бренди і компанії заявили про припинення співпраці з багатьма блогерами, в тому числі Олександром Заліском.

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