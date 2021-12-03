Олександр Заліско двічі втрачав свідомість.

Блогер Олександр Заліско, який організував вечірку в День пам'яті жертв голодоморів на честь свого дня народження, потрапив до лікарні. У блогера сильно скаче тиск.

Про це у своєму Instagram повідомив блогер Лесик, який також був присутній на скандальній вечірці.

Лесик оприлюднив фото, на якому Заліско лежить на дивані спиною до камери в оточенні медиків.

"Сашу госпіталізували. Прошу вас, припиніть. Благаю", - написав Лесик у коментарі до фото.

За словами Лесика, у Заліско сильно скаче тиск, він двічі втрачав свідомість, у нього нервовий зрив.

Перед цим Заліско опублікував в сторіз прохання до фоловерів припинити хейтити його та гостей вечірки, а також бажати смерті.

Крім того, блогерка Саша Бо закликала підписників у сторіз припинити писати погрози та побажання смерті Заліско. Вона запевнила, що вже всі винесли урок із ситуації.

"Голодна туса": що відомо про скандальну вечірку блогерів у Львові

У день пам'яті жертв Голодомору львівські, франківські, тернопільські та чернівецькі блогери влаштували у Львові в Будинку вчених велику БДСМ-вечірку. Банкет відбувся на честь дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліско.

Серед гостей було чимало блогерів, серед яких і" мільйонники": Наталі Литвин, Таня Самбурська, Валерія Юрченко, Саша Бо та інші.

Читайте такожСтало відомо, як покарали організатора скандальної вечірки у ЛьвовіРозважав гостей вечірки Володимир Остапчук. Він провів вечірку в стилі Show bar, де були вульгарні конкурси та декорації, еротичні танці шоу-балету в БДСМ-масках, тости, які вимовляли, стоячи на столах.

Оренда залу в Будинку вчених блогеру Заліско обійшлася близько 35 тисяч гривень, а ще 4 тисячі доларів він заплатив за роботу ведучого Володимира Остапчука.

Після резонансу в ЗМІ відомі українські компанії заявили, що припиняють співпрацю з блогерами-мільйонниками, які потрапили в скандал через вечірку.

Разом з тим гучною вечіркою блогера Заліско зацікавилися правоохоронці.

Володимир Остапчук вже попросив вибачення за цю вечірку і зазначив, що шанує і поважає День пам'яті жертв Голодомору, а обидва брати його дідусі померли від голоду.

Читайте такожПристрасті розпалюються: блогерка Саша Бо звинуватила ведучого Остапчука у скандалі навколо "голодної тусі" у Львові3 грудня директор Будинку вчених Роман Славітич раптово помер під час візиту до мерії. За словами очевидиці, яка працює в міській раді, чоловік зайшов до кабінету. Вона помітила, що у нього нездоровий вигляд і запропонувала склянку води. Він сів за стіл і знепритомнів.

Працівники викликали "швидку" та розпочали серцево-легеневу реанімацію із застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Після прибуття на місце медики оперативно продовжили проводити реанімаційні заходи. Протягом години боролися за життя, але врятувати не вдалося.

Смерть директора також вже прокоментував Остапчук. Він зазначив, що це"реально страшно".

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Автор: Анастасія Горбачова