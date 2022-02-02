Актрисі довелося вибачитися за свої слова.

Голлівудська актриса Вупі Голдберг, удостоєна чотирьох головних американських престижних нагород - "Оскар", "Греммі", "Еммі" і "Тоні", опинилася в центрі скандалу після висловлювання про Голокост.

Актрисі довелося вибачитися після того, як вона викликала обурення глядачів за неодноразове твердження в ефірі шоу The View на каналі ABC про те, що "Голокост не пов'язаний з расою", повідомляє CNN.

Шоу частково було присвячено рішенню шкільного округу штату Теннессі заборонити роман "Маус", що зображує жахи Голокосту. Раніше в штаті видалили книгу зі своєї навчальної програми з англійської мови для восьмого класу, пославшись на "грубу, неприйнятну мову" і малюнок оголеної жінки.

Читайте такожБайден вляпався в скандал, обматюкавши журналіста (відео)Під час круглого столу Голдберг сказала, що була здивована тим, що нагота в "Маусы", а не сам Голокост турбує шкільну раду.

Актриса зазначила: "Якщо ви збираєтеся це зробити, то давайте будемо чесні, тому що Голокост не пов'язаний з расою". Вона додала, що Голокост був пов'язаний з "жорстокістю людини по відношенню до людини", і сказала, що в ньому брали участь "дві білі групи людей".

Пізніше в своїй заяві в Twitter Голдберг заявила, що допустила помилку в своєму коментарі. "У сьогоднішньому шоу я сказала, що Голокост — це не раса, а нелюдяність людини по відношенню до людини. Як зазначив Джонатан Грінблатт: "Голокост був пов'язаний із систематичним знищенням нацистами єврейського народу, якого вони вважали нижчою расою".

Вона додала: "Євреї в усьому світі завжди користувалися моєю підтримкою і вона ніколи не припиниться. Я шкодую про заподіяну мною болю".

Нагадаємо, раніше вчитель у США змусив дітей грати в Голокост. За словами одного з батьків, роль Адольфа Гітлера виконував єврейський хлопчик.

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