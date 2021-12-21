При цьому роль Адольфа Гітлера дісталася єврейському хлопчику.

Шкільний педагог з Вашингтона, округ Колумбія, змушував третьокласників відтворювати сцени Голокосту - масового знищення нацистами європейських євреїв у роки Другої світової війни.

За словами одного з батьків, роль Адольфа Гітлера виконував єврейський хлопчик, пише Mail Online.

Реконструкція відбувалася у приміщенні бібліотеки. У кожної дитини була певна роль. Наприклад, хтось мав прикидатися, ніби їде в поїзді в концтабір, а потім гине в газовій камері. Мала місце і "стрілянина" по однокласниках. А наприкінці інсценування учень, який грав Гітлера, повинен був зобразити самогубство.

Читайте також"Санта, неси патрони": у США політик виклав сімейне фото зі зброєю після стрілянини у школіПри цьому упродовж усього виступу вчитель, за словами батьків, робив антисемітські висловлювання. На запитання дітей, чому це все відбувалося, він відповів: "Тому що євреї зіпсували Різдво".

Учнів вчитель попросив тримати реконструкцію в секреті, але, за словами одного з батьків, діти негайно розповіли про все класному керівнику.

Директор школи стверджує, що спочатку діти мали виконувати в бібліотеці самостійні проекти перед зимовими канікулами, проте вчитель вирішив залучити їх до такої історичної реконструкції.

"Я визнаю серйозність цього згубного рішення, оскільки учнів ніколи не слід просити розігрувати або зображати будь-яке злодіяння, особливо геноцид, війну або вбивство", - заявив директор в електронному листі батькам.

Зараз у школі проводиться розслідування, і про інцидент вже повідомили шкільному округу. Особистість вчителя або вчительки не розголошується, проте відомо, що педагога відсторонили, а з дітьми працюватиме психолог.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Німеччині неонациста-антисеміта поховали в могилі єврейського науковця. А Amazon змінила логотип, в якому користувачі побачили усміхненого Гітлера.

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