Актор Віталій Борисюк відзначає 59-річчя 18 липня.

Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська привітала свого чоловіка Віталія Борисюка з днем народження. Сьогодні, 18 липня, чоловікові виповнилося 59 років. Зворушливими привітаннями Ольга поділилася у своєму Instagram-блозі.

"З днем народження, Вітасік! Коханий, головне, що ми разом!",- коротко написала Сумська.

Повз таку важливу подію не змогли пройти її колеги.

"З Днем народження! Здоров'я міцного і мрій під мирним небом", - написала телеведуча Надія Матвєєва і залишила смайлики у вигляді синього і жовтого сердечка.

"Передай від мене найкращі побажання! Миру!", - написав російський актор Ігор Скрипко, який прославився своєю роллю в серіалі "Останній москаль".

"З іменинником! Переможемо", - написала блогер і телеведуча Лілія Ребрик.

Підписники Ольги Сумської також приєдналися до привітань. Всі бажали в першу чергу миру.

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