Нікітін загадково прокоментував розлучення з Горбачовою

Продюсер натякнув, що не тримає образ на колишню та назвав їхні стосунки гарним досвідом.

Український продюсер Юрій Нікітін вперше прокоментував заяву своєї дружини - співачки Ольги Горбачової - про їхнє розлучення після дев'яти років шлюбу.

На своїй сторінці в Instagram Нікітін опублікував чорно-білу світлину та висловився про новий етап у своєму житті. Чоловік натякнув, що не тримає жодних образ Горбачову, яка ініціювала розлучення.

"Життя дивовижне. В кожного з нас є можливість починати все спочатку, але на новому рівні нашого спірального розвитку та з урахуванням прекрасного минулого досвіду", — написав Юрій.

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Розлучення Горбачової та Нікітіна

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Ольга Горбачова заявила про розлучення з продюсером Юрієм Нікітіним після дев'яти років шлюбу.

Пояснюючи причини розриву, Горбачова згадала свої "гормональні зміни останніх трьох років", а також колективне проходження через "якийсь процес вмирання".

"Я весь час намагаюся вирватися з цих стосунків, хоча в мене суперпрекрасний чоловік", - зізналася артистка.

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