Майя Пирогова видала чергову порцію маячні.

Головна пропагандистка "ДНР" Майя Пирогова порівняла Маріуполь з небіжчиком, який буквально стерли з лиця Землі окупанти.

"Маріуполь очистився. Таке відчуття, що ось цими всіма красивостями - мішурою, парками - його осквернили. А тепер він очистився", - сказала Пирогова в ефірі місцевого телеканалу.

Закадровий голос повідомив, що українці відкрили в Маріуполі багато шкіл, садочків, парків, але виглядало це якось не душевно. Таке відчуття було, за словами журналіста, що українці "наряджали" небіжчика.

На цю пропагандистську маячню відреагував український телеведучий Юрій Горбунов. Він висловив бажання, щоб і саму Пирогову так "очистили", як окупанти зробили це з Маріуполем.

"От би тебе так очистити і ще парочку російських міст! Що вони вживають?"- висловився Горбунов.

Шанувальники телеведучого погодилися з ним і навіть запропонували свої версії з "очищення" Росії.

"Особливо Москву і Пітер", "Країна вбивць, злодіїв і ґвалтівників", "Боже, яке кончене", "Це неможливо слухати. Духовно хворі люди", "Це жах. Вони точно зомбі", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов з українськими співачками виступив перед військовиими, щоб підтримати їх бойовий дух.

Вас також можуть зацікавити новини: