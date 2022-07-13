Телеведучий показав фото з українськими співачками.

Український телеведучий Юрій Горбунов, який ось уже п'ять місяців веде інформаційну війну, приїхав до захисників України, щоб підтримати їх у нелегкій боротьбі з російською агресією.

На передову він відправився разом з українськими співачками Дашею Астаф'євою і Світланою Тарабаровою. Вони дали концерт на підтримку українських воїнів.

"Чергова поїздка до наших захисників і захисниць з концертом! Скільки мужності, відваги і патріотизму у цих людей! Дякуємо за теплу зустріч та емоції! Спасибі за простоту і щирість! Слава вам! Слава Україні", - підписав зворушливі фото Горбунов.

Користувачі мережі висловили подяку Горбунову, Астаф'євій і Тарабаровій, що вони активно проявляють свою позицію по війні і підтримують Україну.

"Разом до перемоги", "Які ви молодці", "Слава героям", "Влаштуймо окупантам справжнє пекло", - пишуть фоловери.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов назвав ім'я одного російського артиста, який писав йому після повномасштабного вторгнення.

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