Дмитро Гордон сказав, що розцінює Дудя як чесну і порядну людину.

Український журналіст Дмитро Гордон розповів, як ставиться до російського блогера Юрія Дудя і гумориста Максима Галкіна. Свою позицію він озвучив в інтерв'ю славі Дьоміну.

Гордон заявив, що Дудь в його очах - чесна і порядна людина, проте зараз він проходить складний етап усвідомлення того, яку вбивчу війну розв'язала його країна.

"Я провів з ним день, і мені він здався дуже чесною і порядною людиною. Чесним навіть до якихось дрібниць. Я давно таких людей не бачив. Ми говорили на різні теми, і там, де я б ще пішов на компроміс, він мені здався дуже безкомпромісним. І мені це в ньому сподобалося. Я думаю, що йому важко. Я точно не знаю, але думаю, що він поїхав з Росії. Я думаю, що він проходить важкий етап усвідомлення всього того, що накоїла його країна. І я думаю, він скаже своє слово ще", - заявив Дмитро.

Слава Дьомін перепитав, як журналіст ставиться до Максима Галкіна, який відкрито сказав про те, що Росія вбиває мирних людей в Україні лише після обстрілу Одеси.

"Давайте не будемо забувати те, що люди жили в цій країні, може навіть підозрюючи, на що вона здатна. А може і ні. Обростали побутом, сім'ями, квартирами, машинами, славою, чим завгодно. І все зруйнувати, залишитися жебраками - не у кожного вистачає сил. Потрібен час, щоб якусь базу собі підготувати. Я не поспішаю засуджувати нікого", - висловився Дмитро.

Проте Гордон назвав імена тих зірок, до яких він відноситься засудливо.

"Я засуджую однозначно тих, хто є гвинтиками в цій бездушній російській машині вбивств. Я засуджую всією душею своєю Газманова, Расторгуєва, Пореченкова, Машкова, Бабкіну, Баскова, всю цю х*йню прокляту. Їх засуджую міцно. А людей, які або взагалі мовчать, або виступили пізніше, ні в якому разі не засуджую. Вони можуть боятися. У Росії садять за те, що люди щось говорять. Тому я б не поспішав з такою реакцією", - резюмував Дмитро Гордон.

Нагадаємо, Гордон відреагував на справу, заведена на нього в Росії. Український журналіст стверджує, що не боїться окупантів і перебуває на Батьківщині.

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