Український журналіст стверджує, що не боїться окупантів і перебуває на Батьківщині.

Український журналіст Дмитро Гордон стверджує, що в Російській Федерації проти нього відкрили кримінальну справу після особистої команди президента РФ Володимира Путіна.

Журналіст прокоментував відкриту в Росії справу на YouTube- каналі "В гостях у Гордона".

"Для мене велика честь і щастя отримати зараз від Російської Федерації цю кримінальну справу. Це говорить про те, що я виконую свій громадянський і людський обов'язок чесно...", - заявив Гордон.

Журналіст стверджував, що перебуває в Україні, ні від кого не ховається і не боїться окупантів.

"Російська Федерація - твої війська вбивають немовлят, дітей, жінок, людей похилого віку. Твої війська бомблять українські лікарні та пологові будинки, дитячі садки та школи. Не залишилося практично нічого від Маріуполя, розбомблені Харків, Чернігів, інші міста квітучої, процвітаючої прекрасної України. України, яка нічого поганого Росії не зробила", - підкреслив він.

Гордон підкреслив, що зараз українські воїни віддають життя за свободу громадян.

"...Я знаю, що команду порушити проти мене кримінальну справу дав особисто Володимир Путін. І я хочу звернутися до цього військового злочинця і нациста. Володимир Путін, вам не залякати ні Україну, ні мене...", - сказав журналіст.

Раніше стало відомо, що у РФ силовики завели кримінальну справу на Дмитра Гордона, в його діяльності побачили "публічні заклики до розв'язання агресивної війни; дії, спрямовані на порушення ненависті чи ворожнечі за ознаками національності; публічне поширення під виглядом достовірних повідомлень завідомо неправдивої інформації про дії російської армії".

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