На обкладинці крім неї зображений ісландський кінь активістки по кличці Стренгур.

18-річна шведська еко-активістка Грета Тунберг стала обличчям обкладинки першого номера журнал Vogue Scandinavia. Знімки опубліковані в Instagram видання.

На обкладинці крім неї зображений ісландський кінь активістки по кличці Стренгур. Знімок зробили Ірис і Маттіас Александров Клум — шведсько-іспанський дует фотографів.

"Грета Тунберг - голос покоління. За останні три роки шведський підліток стала найбільш впізнаваною активісткою у світі, закликаючи світових лідерів зупинити кліматичну кризу. Враховуючи нашу любов до природи, ми не могли придумати нікого, більш вдалого для дебютної обкладинки Vogue Scandinavia", - йдеться в повідомленні видання в Instagram.

"Ідеально було б просто повернутися в школу і закінчити навчання і не турбуватися про клімат. Але поки є потреба в активістах, я, напевно, буду активісткою", – заявила Тунберг в інтерв'ю Vogue Scandinavia.

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Тунберг також розповіла, що навколо неї постійно плетуть теорії змови: то вона американський шпигун, то російський агент, то комуніст або крайній капіталіст.

"В одну секунду мене контролюють батьки, я не можу думати самостійно; в наступну секунду я – злісна маленька дитина, схильна до маніпуляцій", – зазначила вона.

Перший номер Vogue Scandinavia доступний для покупки онлайн на сайті видання, він коштує 20 євро.

Хто така Грета Тунберг

Грета Тунберг стала відомою як засновниця акції "Шкільний страйк за клімат" (або – "П'ятниці заради майбутнього"). У рамках безстрокової акції дівчинка замість навчання закликала студентів і школярів виходити на мітинги щоп'ятниці.

23 вересня 2019 року школярка виступила з викривальною промовою на кліматичному саміті ООН в Нью-Йорку. Тунберг заявила, що людство знаходиться на порозі масового вимирання, але все, про що говорять світові лідери, – це гроші.

Тунберг двічі висували на Нобелівську премію, в грудні 2019 року журнал Time назвав шведку людиною року.

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Автор: Вікторія Гордієнко