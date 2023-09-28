Ведучий зазначив, що таке зізнання може мати нескромний вигляд.

Ведучий Григорій Решетник розповів, як він та його дружина виховують дітей. Шоумен стверджує, що він намагається зробити так, аби його сини стали патріотами.

Решетник пригадав, як нещодавно він возив дітей на Хрещатик, аби вони побачили потрощену техніку РФ. А потім шоумен вирішив влаштувати для трьох синів "пригоди".

"Ми поїхали з дітьми на Хрещатик, аби показати спалену російську техніку. Щоб діти змалечку розуміли, як наші військові відстоюють незалежність України, та росли справжніми патріотами. В центрі Києва до нас підходили військові. Ми фотографувалися, діти спілкувались із захисниками. Я вважаю, що це правильні діалоги, які справді надихають. Сини дякували військовим, а ті дякували нам за те, що ми тримаємо нашу країну в тилу. Вийшло приємне спілкування. Та раптом у нас із дружиною виникла ідея проїхатися з "Хрещатика" до "Арсенальної" в метро. Можливо, це нескромно звучить, але наші сини ніколи не їздили в підземці", - цитує Решетника "Новий канал".

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Як виявилося, дітям ведучого дуже сподобалося метро. Вони дуже раділи, а нині мріють про те, щоб знову поїздити у підземці.

"Діти були в захваті! Навіть не знаю, як передати їхню реакцію. Вони з нетерпінням чекали на потяг, питали, як воно все працює під землею, як орієнтуватись у метро. Багато емоцій викликав довжелезний ескалатор на "Арсенальній". Після цього досвіду сини, звісно, просяться ще! Тож, можливо, треба буде якось поїхати метро до школи", - додав Решетник.

Нагадаємо, нещодавно Решетника засудили за щасливе відео з дружиною в Празі.

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