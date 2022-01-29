Олександра Зарицька розповіла про підготовку до туру KAZKA в США.

У кожного музиканта є свої побажання, які повинен врахувати організатор концерту. Як розповіли учасники популярного українського гурту KAZKA, вони невибагливі.

"Будь-яких специфічних пунктів у райдері немає, але ми вже вдруге їдемо в Америку з особливими для нас організаторами. Це Володимир Биховський, а ще його батьки, які допомагають з усією організацією! Ось його мама, наприклад, готує смачний райдер як справжня мама. А тато Володимира допомагає з організацією, він дуже підтримує артистів під час виступу і подорожей в турі. Тому ми йдемо як у другу сім'ю", - зазначила в коментарі "Сьогодні" солістка групи Олександра Зарицька.

Раніше українська актриса і екс-холостячка Ксенія Мішина зізналася, що є вимогливою щодо свого райдера.

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