Український гурт GO_A виграв конкурс Eurovision Awards у номінації "Найбільш інноваційна сценічна постановка".
Про це повідомляється на сторінці гурту в Instagram.
Так, українській гурт, який представив Україну на "Євробаченні-2021" та зайняв 5-е місце у фіналі конкурсу з піснею "Шум", виграв конкурс Eurovision Awards.
"Друзі, завдяки вашій підтримці й любові ми отримали дивовижний подарунок на Новий рік! Виграли конкурс Eurovision Awards у номінації "Найбільш інноваційна сценічна постановка"!", - написали представники GO_A на сторінці гурту.
Окрім цього, музиканти подякували усім, хто працював над створенням їхнього номеру на "Євробаченні".
Група Go_A: що відомо
- Українська електрофолк-група.
- Представники України на "Євробаченні-2021".
- Зайняли 5-е місце у фіналі конкурсу з піснею "Шум".
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