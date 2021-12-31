Учасники гурту подякували всім, хто працював над створенням їхнього номеру на "Євробаченні".

Український гурт GO_A виграв конкурс Eurovision Awards у номінації "Найбільш інноваційна сценічна постановка".

Про це повідомляється на сторінці гурту в Instagram.

Так, українській гурт, який представив Україну на "Євробаченні-2021" та зайняв 5-е місце у фіналі конкурсу з піснею "Шум", виграв конкурс Eurovision Awards.

"Друзі, завдяки вашій підтримці й любові ми отримали дивовижний подарунок на Новий рік! Виграли конкурс Eurovision Awards у номінації "Найбільш інноваційна сценічна постановка"!", - написали представники GO_A на сторінці гурту.

Окрім цього, музиканти подякували усім, хто працював над створенням їхнього номеру на "Євробаченні".

Група Go_A: що відомо

Українська електрофолк-група.

Представники України на "Євробаченні-2021".

Зайняли 5-е місце у фіналі конкурсу з піснею "Шум".

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