«Дива трапляються, коли віриш у себе». Так звучить головний меседж гурту KAZKA, що вперше в українському шоу-бізнесі здійснив масштабну колаборацію музичного проекту та найбільшого ритейлера країни.

Днями гурт KAZKA оголосили про реліз власної книжки «KAZKA.Чарголос». Історія розказує про пригоди дівчинки на ім’я «Казка» та її друзів, які живуть у геть іншому світі, наповненому магією, чарівними істотами та, звісно ж, чудовою музикою.

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«Наша місія – подарувати казку кожному. Крізь призму музики, любові до України та відповідального ставлення до життя», — зазначають учасники гурту.

Важливо, що у книги не лише розважальна місія, але й екологічна: вона вчить турбуватися про довкілля, відповідально ставитися до майбутнього нашої планети та формувати правильні екозвички.

Тим часом на офіційному YouTube-каналі KAZKA вже доступні для перегляду перші епізоди однойменного мультсеріалу «KAZKA. Таємниця Чарголосу», що є доповненням до книги та частиною KAZKA Світу. У серіалі головна героїня знаходить ще більше захопливих пригод і знайомить з новими історіями про героїв книги.

А для охочих глибше зануритися у казкову атмосферу в магазинах представлені VR-окуляри, які за допомогою мобільного додатку дозволять вам «оживити» улюблених персонажів і зіграти з ними у віртуальну гру.

Нагадаємо, що KAZKA першими підкорили світовий чарт SHAZAM, першими представили свій трек «М’ята» та кліп до нього в найпопулярнішому сучасному форматі NFT (невзаємозамінні токени) і першими створили цілий фентезійний всесвіт, де їхні alter ego зажили паралельним життям в анімованому втіленні.

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Автор: Діана Могилєвич