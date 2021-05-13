Днями гурт KAZKA оголосили про реліз власної книжки «KAZKA.Чарголос». Історія розказує про пригоди дівчинки на ім’я «Казка» та її друзів, які живуть у геть іншому світі, наповненому магією, чарівними істотами та, звісно ж, чудовою музикою.
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«Наша місія – подарувати казку кожному. Крізь призму музики, любові до України та відповідального ставлення до життя», — зазначають учасники гурту.
Важливо, що у книги не лише розважальна місія, але й екологічна: вона вчить турбуватися про довкілля, відповідально ставитися до майбутнього нашої планети та формувати правильні екозвички.
Тим часом на офіційному YouTube-каналі KAZKA вже доступні для перегляду перші епізоди однойменного мультсеріалу «KAZKA. Таємниця Чарголосу», що є доповненням до книги та частиною KAZKA Світу. У серіалі головна героїня знаходить ще більше захопливих пригод і знайомить з новими історіями про героїв книги.
А для охочих глибше зануритися у казкову атмосферу в магазинах представлені VR-окуляри, які за допомогою мобільного додатку дозволять вам «оживити» улюблених персонажів і зіграти з ними у віртуальну гру.
Нагадаємо, що KAZKA першими підкорили світовий чарт SHAZAM, першими представили свій трек «М’ята» та кліп до нього в найпопулярнішому сучасному форматі NFT (невзаємозамінні токени) і першими створили цілий фентезійний всесвіт, де їхні alter ego зажили паралельним життям в анімованому втіленні.
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