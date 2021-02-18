Відомий актор, який став популярним після ролі у фільмі "Американська мрія", Х'ю Грант розповів, що його син не витримав домашнє навчання.
Про це повідомляє mirror.
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В інтерв'ю актрисі Дрю Беррімор він сказав, що зараз у нього проходять зйомки в Туреччині, тому він вирішив і всю свою сім'ю туди перевезти на час карантину.
При цьому його син не впорався з навантаженням в період домашнього навчання. У нього стався нервовий зрив, в результаті якого він встромив собі в обличчя кулькову ручку. Варто відзначити, що хлопчик зробив це на очах у вчителя.
"Мій син завдав собі травму перед учителем, тому що не зміг впоратися з легким математичним завданням", - розповів Грант.
Відзначимо, що у актора п'ятеро дітей - троє від дружини Анни Еберштейн, з якою вони узаконили стосунки в 2018 році, двоє від екс-коханої - Тінглан Гонг.
Хто такий Х'ю Грант:
- У 1982 році у віці двадцяти двох років Грант дебютував у кіно
- Його першим помітним успіхом став фільм 1987 року "Моріс"
- Грант - володар премій "Золотий глобус" і BAFTA
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