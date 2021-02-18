У хлопчика стався нервовий зрив.

Відомий актор, який став популярним після ролі у фільмі "Американська мрія", Х'ю Грант розповів, що його син не витримав домашнє навчання.

Про це повідомляє mirror.

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В інтерв'ю актрисі Дрю Беррімор він сказав, що зараз у нього проходять зйомки в Туреччині, тому він вирішив і всю свою сім'ю туди перевезти на час карантину.

При цьому його син не впорався з навантаженням в період домашнього навчання. У нього стався нервовий зрив, в результаті якого він встромив собі в обличчя кулькову ручку. Варто відзначити, що хлопчик зробив це на очах у вчителя.

"Мій син завдав собі травму перед учителем, тому що не зміг впоратися з легким математичним завданням", - розповів Грант.

Відзначимо, що у актора п'ятеро дітей - троє від дружини Анни Еберштейн, з якою вони узаконили стосунки в 2018 році, двоє від екс-коханої - Тінглан Гонг.

Хто такий Х'ю Грант:

У 1982 році у віці двадцяти двох років Грант дебютував у кіно

Його першим помітним успіхом став фільм 1987 року "Моріс"

Грант - володар премій "Золотий глобус" і BAFTA

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Автор: УНІАН